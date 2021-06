Das Treffen zwischen Biden und Putin hat begonnen

Ziele vor dem Treffen

Putin bekam also seine Show, als relevanter Player wahrgenommen zu werden. Denn auch er weiß: Die USA sehen China langfristig als deutlich größere Bedrohung als Russland. Erklärtes Ziel der Amerikaner: Das Verhältnis zu Russland soll „vorhersehbarer“ werden. Wohl, weil man sich außenpolitisch auf China konzentrieren will.

Als Erfolg kann Biden es verbuchen, wenn er einen starken, staatsmännischen Auftritt hinlegen kann. Und wenn er Russland „rote Linien“ kommunizieren kann. Seine Forderungen: Russland soll die militärischen Provokationen einstellen – in der Ukraine aber auch in Lufträumen und Seegebieten in Europa. Die russische Regierung soll Menschenrechte respektieren und Geheimdienst-Attacken auf Kritiker unterbinden. Russland soll jede Einmischung in die Wahlen anderer Länder beenden und gegen die Hacking-Angriffe krimineller Banden vorgehen.

Umgekehrt sind für Putin rote Linien etwa die Einmischung Europas in Belarus oder der NATO-Beitritt der Ukraine.

Biden hatte Putin zuletzt als US-Vizepräsident vor zehn Jahren getroffen. Bei einer Begegnung in Moskau will der damalige US-Vizepräsident zu Wladimir Putin gesagt haben: „Ich schaue Ihnen in die Augen und ich glaube, dass Sie keine Seele haben.“ Daraufhin habe Putin lächelnd gesagt: „Wir verstehen einander.“