Biden und Putin in Genf: So mondän ist der Gipfelort

Warum Genf?

Erstens gehört die Schweiz als neutrales Land keinem ideologischen Lager an. Zweitens vertrauen beide Regierungen auf die guten Dienste der Schweiz in Ländern, zu denen sie keine diplomatischen Beziehungen haben: So vertritt Bern die USA im Iran und Russland in Georgien. Und Genf hat eine lange Tradition mit wichtigen Verhandlungen und Konferenzen.