Ringen um eine neue Weltordnung

Chinas mächtiger Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren strategisch und militärisch enorm gut aufgestellt. Geschickt und so gut wie ungehindert baute und baut China noch immer seinen Einfluss aus – in Asien und Afrika genau so wie in Lateinamerika, dem „Hinterhof“ der USA, und auch in Europa, selbst innerhalb der EU. Die Wege und Mittel sind vielfältig, von scheinbar günstigen Krediten für Infrastruktur-Bauten (Stichwort: Neue Seidenstraße) über vielversprechende Wirtschaftskooperationen hin zu günstigen oder gar kostenlosen Impfstoff-Lieferungen im Zuge der Corona-Pandemie. Parallel rüstete Xi die Volksarmee in allen Bereichen massiv auf. Vom Atomarsenal über die Marine, die auf allen Weltmeeren unterwegs ist, bis hin zum Weltall beweist Peking, was das einstige Entwicklungsland kann.

An Chinas Seite positioniert sich zudem ein ernst zu nehmender Partner: Russland. Dass die beiden eine gemeinsame Forschungsstation auf dem Mond einrichten werden, ist ein Beispiel dafür.

Seit dem Zerfall der Sowjetunion hat Russland seinen Rang als Supermacht in allen Bereichen verloren. Doch das stolze Land ist nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Nuklearmacht mit dem Anspruch, auf der Weltbühne ernst genommen zu werden. Auch Moskau setzt sich geostrategisch dort fest, wo es Einfluss im weltpolitischen Gefüge hat. Dass die beiden großen Nachbarländer zugleich Rivalen sind, ist klar. Aber die Meisterstrategen hier wie dort suchen den jeweiligen Vorteil.

Das alles spielt mit beim Gipfeltreffen von Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch in Genf. Dort wird sich zeigen, ob die beiden Männer eine gemeinsame Basis finden. Es hängt viel davon ab.