Ungarischer Staatssekretär: "Wir sagen, was die Bevölkerung denkt"

"Wir verbrennen die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Die USA gewinnen, und China lacht", kritisiert ein ungarisches Regierungsmitglied einmal mehr die EU-Sanktionen gegen Russland. Diesmal war es Csaba Dömötör, parlamentarischer Staatssekretär und Vizeminister im Kabinettbüro vom nationalkonservativen Premierminister Viktor Orbán, den der KURIER im Rahmen eines Hintergrundgesprächs in Wien traf.

Ungarns Position sei nicht der Mainstream, das wisse man. "Aber wir trauen uns, das zu sagen, was die Bevölkerung denkt." Im Gegensatz zu den anderen EU-Ländern, wo eine große Diskrepanz herrsche zwischen dem, was die Bevölkerung will, und dem was die Regierung macht, gebe es in Ungarn etwa regelmäßig "nationale Konsultation" der Bevölkerung, die den Kurs der Regierung bestätigten. Kritiker werfen diesen "Konsultationen" jedoch vor, Suggestivfragen zu stellen, die manipulativ und irreführend seien. Die Ergebnisse dieser Befragungen haben keine juristisch verbindlichen Folgen.

Dömötör betont, Ungarn sei gegen Waffenlieferungen, um nicht in den Krieg hineingezogen zu werden, verurteile aber Russlands Angriffskrieg und betone das Recht der Ukraine, sich selbst zu verteidigen. Ungarn sei für Friedensgespräche. Die Frage, ob es Zeichen dafür aus Russland gebe, konnte der Staatssekretär aber nicht eindeutig beantworten.

Abgängig von Russland – bei Öl, Gas und Atomkraft

Ungarn ist eines der wenigen EU-Länder, das nach wie vor auf russisches Öl und Gas setzt. Im Vorjahr bezog Ungarn 80 bis 85 Prozent seines Erdgases und über 60 Prozent seines Rohöls aus Russland.

Kurzfristig sei es nicht möglich, davon wegzukommen, so Dömötör. Langfristig wolle man das jedoch schaffen. Dabei war Ungarns Außenminister Péter Szijjártó erst diese Woche in Moskau, um zusätzliche Gaslieferungen über die in einem langfristigen Abkommen vereinbarten Mengen hinaus zu vereinbaren.