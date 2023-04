Deutschland steigt aus Atomkraft aus – und der Rest Europas ein

Neben Frankreich betreibt Belgien sieben, die Niederlande einen, Tschechien sechs und die Slowakei fünf Reaktoren. Rumänien und Bulgarien besitzen zwei, Slowenien gemeinsam mit Kroatien ein AKW.

Spanien betreibt sieben, Finnland fünf, Schweden sechs Reaktoren. Heute wollen 59 Prozent der befragten Schweden die Atomkraft ausbauen, derzeit plant die Regierung in Stockholm neue, kleinere Reaktoren in der Nähe von Städten. Im Jahr 2021 produzierten Atomkraftwerke 30 Prozent des schwedischen Energiebedarfs.

Frei von Russland – oder nicht

Ebenfalls weiter in Richtung Atomstrom bewegt sich Polen: Am Mittwoch verkündete die dortige Regierung den Einstieg in die Atomkraft: Ab 2026 soll gebaut werden, insgesamt sechs AKW könnten bis Mitte der 2040-er Jahre stehen. Die Hälfte soll aus den USA, die andere aus Südkorea stammen. Experten rechnen mit Kosten von 40 Milliarden Euro für den Einstieg in die Atomkraft. Der Beweggrund ist eindeutig: Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas.

Auch Tschechien und die Slowakei versuchen, ihre Brennstäbe, bisher aus russischer Produktion vom Staatskonzern Rosatom, langfristig von den USA zu bekommen. Währenddessen setzt ein europäisches Land weiterhin unbeirrt auf Russland: Ungarn.