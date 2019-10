Japan: Crash-Kurs in Kaiser-Huldigung

Dann wird’s ernst, die nur halbstündige Zeremonie beginnt um 13.00 Uhr japanischer Zeit. Bis auf kurze Reden findet sie in absoluter Stille statt. Gott sei Dank war ich kürzlich in einem Noh-Theater nach einem Ritus aus dem 15. Jahrhundert. Das hier ist sehr ähnlich: unglaublich langsame Bewegungen, uralte Tracht. In welchem Trainingscamp haben die Frauen gelernt, in diesen umständlichen Schuhen, verpackt noch dazu in Stoffbahnen, zu gehen? Ein Kimono aus 12 Lagen! Ich würde sofort auf der Nase liegen. Die kaiserliche Familie geht und steht mit versteinertem Lächeln.