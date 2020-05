Corona-Proteste in Deutschland: Ein neues Virus grassiert

Für Theorien dieser Art sind vor allem jene anfällig, denen das Grundvertrauen in das politische System fehlt, sagt Historikerin Hedwig Richter. Dabei zeigt sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern: Männer, die Probleme mit Ambivalenzen und Unsicherheiten haben, werden davon eher angezogen als Frauen. Was laut dem Soziologen Michael Butter überhaupt an einer Krise der Männlichkeit liegt: Ihre Position in der Gesellschaft hat sich verändert, das Selbstbild des Ernährers gerät ins Wanken. Da sucht man Halt in klaren Weltbildern und einfachen Erklärmodellen.

Auch in Coronazeiten, wo Experten in Medien omnipräsent sind, werden diese schnell zum Feindbild. "Es gibt immer wieder neue Argumente, Ansätze, nichts ist in Stein gemeißelt – was Wissenschaft ausmacht, überfordert viele", so Richter. Beim Versuch damit zurechtzukommen, scheitern manche – "es ist einfacher, alles auf eine Verschwörung zu verkürzen".

Vergleiche mit 1933 und SED-Zeit

So glauben manche an von Eliten geplante Machenschaften, alles zu kontrollieren - inklusive Zwangsimpfungen. Anhänger solcher Theorien finden sich auch in der Gruppe "Widerstand2020", die es vom Internetphänomen auf die Straße geschafft hat. Sie wurde von einem Juristen, einem HNO-Arzt und einer mittlerweile ausgestiegenen Psychologin gegründet. Die Gruppe übt Kritik an den "Systemparteien", spricht sich für die "Auflösung von bestehenden Machtstrukturen" aus. Ein Mitgründer, HNO-Arzt Bodo Schiffmann, behauptet auf seinem YouTube-Kanal, Corona sei nicht gefährlicher als die Grippe und die Maßnahmen seien wie die Ermächtigungsgesetze von 1933. Damals erhielt die Regierung Hitlers für vier Jahre die Erlaubnis, Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen.

Es ist ein gängiges populistisches Mittel, das genauso wie die Vergleiche mit der SED-Diktatur benutzt wird, erklärt Hedwig Richter. "Für einen Teil der Menschen spielt es keine Rolle, was passiert oder in den Medien steht: Dass sie ihre Kritik öffentlich äußern können und es eine Pressefreiheit gibt, was zu DDR-Zeiten nicht der Fall war." Die Chancen der Gruppe, sich als Partei zu etablieren, hält sie aber für gering. Zudem gibt es mit der AfD schon eine Partei, die sich als "Systemkritiker" sieht.