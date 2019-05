Warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben

KURIER: Sie hatten für Ihr Buch Kontakt mit Verschwörungstheoretikern. Was hat Sie dabei am meisten irritiert?

Ingo Leipner: Wir haben intensiv mit Menschen gesprochen, die wir der verschwörungstheoretischen Szene zuordnen. Besonders schockierend war ein Musiklehrer, der freundlich und friedlich über christliche Werte, Transzendenz und Engel sprach und plötzlich einen Wutanfall bekam: Moslems raus, das christliche Europa wird durch „Islamisierung“ zerstört! Da habe ich gemerkt, wie tief gewisse Ressentiments und verschwörungstheoretische Konzepte vom rechten Rand in unsere Gesellschaft eingesickert sind und an Stellen aufleuchten, wo man sie nicht vermuten würde.

Über Verschwörungstheorien gibt es viele Bücher – was war Ihr Anliegen?

Uns war der persönliche Zugang zu Menschen wichtig, die in Verschwörungstheorien versunken waren und sind. Wir haben versucht, uns diesen Personen ohne Konfrontation zu nähern, um Raum für Verständnis zu schaffen. Wir wollten verstehen, was sie antreibt und was psychologisch dahinter steckt.

Was haben Sie dabei herausgefunden?

Viele Verschwörungstheorien, gerade am rechten Rand, arbeiten mit einem enormen Wahrheitsanspruch. Da ist viel von „Erwachten“ die Rede oder von „Schlafenden“. So kann man sich über das dumme Volk erheben, das noch „schläft“. Psychologen haben in Studien herausgefunden, dass das mit unserem Wunsch nach Einzigartigkeit verknüpft ist. Je stärker dieses Bedürfnis bei Menschen ausgeprägt ist, desto eher sind sie bereit, Verschwörungstheorien in der Öffentlichkeit zu vertreten. Es gibt kaum ein Thema, das nicht mit Verschwörung in Zusammenhang gebracht wird, zuletzt der Brand von Notre Dame. Wann wird’s gefährlich?

Bei unseren Recherchen wurde deutlich, dass es in Verschwörungstheorien vielfach zu einer Art Entmenschlichung kommt, wenn von Flüchtlingen die Rede ist. Sie werden als „Sprengstoff“ bezeichnet, oder als „Migrationswaffe“. Aus der Geschichte wissen wir, dass die propagandistische Entmenschlichung, also die Herabstufung und Diskriminierung von Menschen in der Öffentlichkeit, einst die Vorstufe zu deren Vernichtung gewesen ist. Mein Eindruck ist, dass viele Verschwörungstheorien am rechten Rand genau da anknüpfen, wenn sie mit Begriffen wie „Islamisierung“ oder „großer Austausch“ arbeiten. Dabei will ich aber diesen Verschwörungstheoretikern im Moment nicht den Vernichtungswillen der Nationalsozialisten unterstellen. Trotzdem halte ich das für eine sehr gefährliche Entwicklung.