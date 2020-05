Zwangsimpfung: Star-Koch glaubt an Corona-Verschwörung

Bei den Bilderberg-Konferenzen handelt es sich um informelle Treffen von Politikern, Wissenschaftern, Prominenten, Managern und Geheimdiensten, die über aktuelle Themen diskutieren und beraten. Im Jahr 2010 nahm beispielsweise Bill Gates an der Konferenz teil.

Nachdem die Teilnehmerlisten erst im Nachhinein veröffentlicht werden und auch sonst strenge Geheimhaltung herrscht, ranken sich zahlreiche Verschwörungsthorien um diese Treffen. Im Jahr 2016 riefen rechte Parteien in Deutschland wie NPD, Pegida oder AfD zu einer Protestkundgebung anlässlich der Konferenz in Dresden auf.

Selbst will sich der vegane Koch nicht als Verschwörungstheoretiker sehen: "Was hier passiert, ist hochkriminell und zwar weltweit und wird in die Historie eingehen als riesiger Bluff zur Errichtung eines Überwachungsstaates und mehr", so Hildmann.

Er sei lieber ein "Verschwörungstheoretiker als Meinungsfaschist, der alles glaubt, was die Regierung ihm sagt".