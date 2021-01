Corona in Ägypten: Kaum mehr Tote als in Österreich

Die Handball-Weltmeisterschaft wird am Mittwoch mit der Partie von Gastgeber Ägypten gegen Chile eröffnet. Das Finale ist für 31. Jänner angesetzt. 32 Nationen von vier Kontinenten nehmen an der Herren-WM teil.

Der WM-Tross von rund 800 Menschen wird sich vor dem Hintergrund der Pandemie aber in Ägypten weitgehend in einer „Blase“ bewegen. Mehrere Spieler haben im Lichte von Covid-19 ihre Teilnahme bereits abgesagt, von Trainern kam heftige Kritik an Krisenmanagement und Hygienekonzept.

Ein „heilloses Durcheinander“ habe geherrscht, als er im Oktober für ein Ländermatch fünf Tage in Ägypten war, sagte der Michael Roth kürzlich in einem Spiegel-Interview. Er hätte als Trainer des Teams aus Bahrain an der WM teilnehmen sollen, trat aber noch vor dem Turnier zurück. Auf öffentlichen Plätzen habe er Menschen ohne Masken, im Hotel Risikogruppen und Hochzeitsgesellschaften nebeneinander gesehen – ungeschützt. Bei der WM könne er „nur hoffen“, dass es besser organisiert ist.