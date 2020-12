Zehn Jahre Arabellion: War alles umsonst?

El-Gawhary nimmt bei seiner Analyse des als „Arabischer Frühling“ bekannten Phänomens – das er viel lieber als „Arabellion“ bezeichnet – aber auch Europa in die Pflicht. Die europäische Politik habe versagt: „Die Lektion, dass arabische Autokraten keine Stabilität bringen und nicht die Lösung, sondern ein großer Teil des Problems sind, wurde in Europa immer noch nicht gelernt.“ Fälschlich identifiziere die europäische Politik jene Autokraten als „Antiterrorkämpfer“ und als Antwort gegen Flüchtlingsströme, so El-Gawhary. Dabei seien „sie es, die Terror und Flüchtlinge produzieren“.

Nicht zu kurz kommt in dem Buch auch der neue Widerstand in Algerien, im Sudan, im Libanon und im Irak, der die Art des Regierens, die Misswirtschaft und die Korruption ihrer Regime infrage stellt, doch in den westlichen Medien noch weitgehend untergeht. KKS