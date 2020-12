Zehn Jahre nach dem "Arabischen Frühling": Fast überall Chaos

Im Folgejahr greift der mächtige Nachbar Saudi-Arabien ein und stellt sich an die Spitze einer arabischen Koalition, welche die Houthis stoppen soll. In dem seither andauernden Krieg sterben Zehntausende, darunter viele Zivilisten. Saleh überwirft sich 2017 mit den Houthi-Rebellen und kommt auf der Flucht zu Tode.

Trotz diplomatischer Bemühungen gelingt es nicht, die vielfältigen Konflikte im Jemen beizulegen. Mitte November 2020 warnen die Vereinten Nationen, dem Land drohe die weltweit schlimmste Hungersnot seit Jahrzehnten.

Libyen: Krieg und Chaos

Auch in Libyen beginnen die Proteste Mitte Februar 2011. Die Demonstrationen gegen Machthaber Muammar al-Gaddafi in der Hafenstadt Benghazi können nur kurzzeitig unterdrückt werden und weiten sich zu einem bewaffneten Konflikt aus.Nach grünem Licht der UNO greift von Washington, Paris und London geführte Militärkoalition in den Konflikt ein, Tripolis fällt im August in die Hände der Aufständischen. Am 20. Oktober 2011 endet nach 42 Jahren Gaddafis Herrschaft in Libyen. Er wird auf der Flucht ermordet.