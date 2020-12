Der gescheiterte Arabische Frühling

Die Selbstverbrennung war der Zündfunke, der einen Flächenbrand des Protestes in Nordafrika und Nahost auslöste. Zehntausende und Aberzehntausende vorwiegend junge Menschen gingen in den folgenden Monaten auf die Straße. Sie protestierten gegen Korruption, Nepotismus und Unterdrückung durch die Regime in Tunesien, Libyen, Ägypten, in Bahrain und im Jemen sowie in Syrien. Brot und Freiheit und politische Mitsprache lauteten die Ziele der Bewegung, die unter dem Namen „Arabischer Frühling“ in die Geschichte einging.