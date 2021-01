WM trotz Corona: "Können zeigen, wie professionell Handballer sind"

Wenn Thomas Bauer einen kleinen Nachschlag beim Mittagessen will, muss er sich zuerst die Hände desinfizieren und seinen Mund-Nasen-Schutz anbringen. Erst dann darf er wieder zum Buffet. So geht das im Leben des österreichischen Handball-Torhüters schon seit vielen Tagen, und auch in näherer Zukunft werden die Vorschriften und Verhaltensregeln eher noch ein bisschen straffer ausfallen. Am Donnerstag beginnt für Österreichs Herren in Ägypten die Weltmeisterschaft.