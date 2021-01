Deutschland erteilt Österreichs Handballern eine Lehrstunde

Ein bisschen Selbstvertrauen wollten sich Österreichs noch holen vor der Abreise nach Ägypten am Dienstag. Mit extrem breiter Brust wird das Team nicht in den Flieger steigen. Im EM-Qualifikationsspiel in Köln Sonntagabend setzte es gegen Deutschland ein 20:34-Debakel.

Dabei hielten die Österreicher in den zweiten dreißig Minuten den Schaden noch einigermaßen in Grenzen. Denn in der ersten Hälfte hatten die Gastgeber die in allen Belangen inferiore ÖHB-Auswahl regelrecht vorgeführt. Als die Pausensirene ertönte und auf der Anzeigentafel 5:19 stand, mussten man mit dem Schlimmsten rechnen. Die ganz große Demütigung blieb aus.

Steigerung nötig

Am Donnerstag zum WM-Auftakt gegen Handball-Exot USA muss dennoch eine Steigerung her, will man in die Hauptrunde einziehen. Die weiteren Gruppengegner Frankreich und Norwegen gelten - nicht erst seit Sonntagabend - als übermächtig.