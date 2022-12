CO2-Sünder aus Drittstaaten müssen jetzt bei der Einfuhr Federn lassen

„Das Gesetz wird Anreize für Nicht-EU-Länder schaffen, ihre Klimaambitionen zu erhöhen“, heißt es in einer Erklärung des EU-Parlaments. „Nur Länder mit den gleichen Klimaambitionen wie die EU werden in die EU exportieren können, ohne CO 2 -Grenzausgleichszertifikate zu kaufen.“

Außerdem soll so das sogenannte „Carbon Leakage“ verhindert werden – die Verlagerung von Treibhausgas-verursachenden Industrien – wie etwa die Stahlindustrie – in Länder außerhalb der Europäischen Union.