Qin Gang lebt: Chinas verschwundener Außenminister soll wieder aufgetaucht sein

Wie die Washington Post berichtet, soll der ehemalige Außenminister inzwischen als einfacher Angestellter in einem kleinen Pekinger Verlagshaus tätig sein. Das sollen zwei in China lebende US-Diplomaten, die in dem Bericht nicht namentlich zitiert werden, der Zeitung unabhängig voneinander bestätigt haben.

Zudem wurde Qin Gang darin weiterhin als "Genosse" bezeichnet - ein Hinweis darauf, dass die Partei zumindest formell versucht, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu wahren. Schließlich war er über Jahre von Xi Jinping gefördert worden, ein härteres Vorgehen hätte also möglicherweise schlecht auf den Präsidenten zurückfallen können.

Außerdem ist das Vergehen, das Qin Gang vorgeworfen werden dürfte, vergleichsweise unspektakulär: Bis heute hält sich die Theorie, Qin habe als Botschafter in den USA ein außereheliches Kind mit der bekannten Hongkonger TV-Moderatorin Fu Xiaotian gezeugt. Auch sie ist seit Juni 2023 aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Die Affäre an sich hätte wohl nicht für den Fall eines so mächtigen Politikers gereicht, doch Fu Xiaotian befeuerte die Gerüchte mit vielsagenden Beiträgen in den sozialen Medien. Außerdem soll sie, so berichteten britische Medien, den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 mit Informationen beliefert haben.