Chinas Außenminister seit einem Jahr verschwunden: Was darüber bekannt ist

Uneheliches Kind mit Journalistin in den USA

In den Monaten nach seinem Verschwinden wurden alle Beiträge, die Qin Gang namentlich erwähnten, in Chinas sozialen Medien zensiert, während sich in Diplomatenkreisen zunehmend wildere Gerüchte verbreiteten. So soll der 58-Jährige je nach Quelle entweder Selbstmord begangen haben, zu Tode gefoltert oder via Giftspritze hingerichtet worden sein. Belege gibt es für keine dieser Theorien.

Als offenes Geheimnis gilt dagegen, dass der Diplomat eine langfristige Affäre mit einer bekannten Hongkonger Fernsehmoderatorin geführt haben soll. Fu Xiaotian, die für den chinesischen Staatssender Phoenix aus den USA berichtete, brachte im Frühjahr 2023 ein Kind zur Welt, äußerte sich aber niemals öffentlich darüber, wer der Vater ist.

Im April teilte die damals 40-Jährige dann einen vielsagenden Beitrag auf Twitter, der die Gerüchte zu bestätigen schien. Darauf war sie mit ihrem Baby in einem Privatjet zu sehen, der ihr Budget deutlich übersteigen dürfte, sowie ein Foto von einem Interview, dass sie mit Qin Gang führte.

Dazu schrieb Fu: "Das letzte Mal, als ich alleine mit diesem Flugzeug geflogen bin, war ich für einen Arbeitsbesuch in Washington. (...) Diesmal fliege ich gemeinsam mit meinem süßen, kleinen Sohn Er-kin." Von diesem Tag an fehlt auch von Fu Xiaotian jede Spur. In den sozialen Medien herrscht Funkstille, selbst ihre Arbeitgeber verweigern auf Nachfrage bis heute jede Auskunft.