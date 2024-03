Warum Chinas Tech-Industrie von einer niederländischen Firma abhängig ist

Es geht wieder einmal um die Chipindustrie - und Taiwan

Rutte wird in Peking dermaßen hofiert, weil China beim Kampf um die technologische Vormachtstellung in der Welt auf ein niederländisches Unternehmen angewiesen ist: ASML. Der Konzern ist der einzige weltweit, der in großem Stil Lithografiesysteme herstellen kann – also Maschinen, die bei der Produktion von Halbleiterchips in der Elektronikindustrie benötigt werden. Damit ist ASML der wertvollste Technologiekonzern Europas.

Seit Jahren tobt zwischen den Großmächten USA und China ein Wirtschaftskrieg um die globale Halbleiterindustrie. Vor allem deshalb, weil die meisten und fortschrittlichsten Chips auf der Insel Taiwan produziert werden. Sie kommen in fast jedem elektronischen Gerät zum Einsatz. Noch.