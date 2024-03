Der Neue an der Spitze der NATO: Mark Rutte, Mann ohne Risiko

Andere sagen auch: Rutte sei vielmehr „schmerzbefreit“. Einer, der eben so gut mit allen könne, weil er nichts an sich heran- aber auch alles an sich abperlen lasse.

Sorgsam pflegte er sein Image als nahbarer Politiker. Einer, der ohne Blaulicht und Leibwächter durch Den Haag radelt und einmal pro Woche in einer Schule unterrichtet. So gut wie gar nichts ist hingegen über den privaten Mark Rutte bekannt. Keine Affären, keine Skandale, keine Aufregungen, keine Urlaubsbilder.

Überraschender Rückzug

Beruflich jedoch bescheinigen ihm seine Mitarbeiter: „Er ist Politiker mit Leib und Seele“. Deshalb wollten viele Niederländer so gar nicht glauben, was der liberal-konservative Premier vergangenen Sommer urplötzlich verkündet hatte: Er werde sich aus der Politik zurückziehen.

Schon damals, so wird gemunkelt, habe Rutte wohl gewusst, dass seine Chancen auf den Top-Job in der NATO bestens stünden. Und das nicht nur, weil die Niederländer, die eingefleischtesten Transatlantiker in der EU, ohnehin ein Naheverhältnis zur NATO haben. Rutte wäre bereits der vierte niederländische Generalsekretär des Bündnisses – kein anderes NATO-Mitglied hat in der 75-jährigen Geschichte so viele Chefs gestellt.