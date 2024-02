Warum Trump Putin ermuntert, NATO-Staaten anzugreifen

Trygve Olson vom „Lincoln Democracy Institut“ charakterisierte die Worte Trumps so: „Das ist das verantwortungsloseste Statement eines führenden Präsidentschaftskandidaten in der Geschichte unseres Landes.“ Ex-US-General Mark Hertling sprach von einer „unglaublich dummen Äußerung“, die ganz Europa in Gefahr bringe. Tom Malinowski, ehemals demokratischer Kongress-Abgeordneter aus New Jersey, sagte: „Wahrhaft verstörendes Zeug. Der wahrscheinliche republikanische Präsidentschaftskandidat sagt, er wird Russland zum Angriff auf unsere Alliierten ermutigen, wenn sie nicht bezahlen...“