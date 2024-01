Chinas Antwort auf den Kindermangel: Künstliche Intelligenz

So ist Peking eine von zehn Städten in China, in denen der Konzern Baidu sogenannte „Robotaxis“ anbietet. Der autonom fahrende Taxidienst nennt sich Apollo Go und fährt täglich Fahrgäste durch die Stadt – ganz ohne Fahrer. Bis 2040 sollen zwölf Millionen dieser selbstfahrenden Fahrzeuge hergestellt werden.

Auch in der Bildung, Unterhaltungsindustrie und im Gesundheitswesen findet KI in China bereits Anwendung. Heiß erwartet wurde im Sommer letzten Jahres die Veröffentlichung des chinesischen Chatbots Ernie als Alternative zum US-amerikanischen Rivalen ChatGPT – der in China verboten ist.

Neun der zehn weltbesten KI-Forschungseinrichtungen befinden sich schon heute in China

Chinesische KI ist auf dem Vormarsch: Laut dem AI Index Report, der 2023 von der Universität Stanford veröffentlicht wurde, befinden sich neun der zehn weltbesten KI-Forschungseinrichtungen in China. Daneben taucht nur das Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus den USA in der Liste auf.