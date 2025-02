Spricht man mit Chinesen über die Rolle des Staates, hört man immer wieder, er sei wie ein guter Vater: streng, aber fürsorglich. In einem Land, in dem es üblich ist, dass Eltern aktiv Partner für ihre Kinder suchen, bedeutet das: Wenn es um das Wohl der Familie geht, mischt sich Vater Staat auch in die Familienplanung ein.