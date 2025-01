Gleichberechtigung im Haushalt? Männer sagen ja, Frauen sagen nein

Im Gegensatz dazu erklärten nur 22 Prozent der Männer, dass ihre Partnerinnen zumeist für viele Aufgaben zuständig seien. Ähnliche Resultate zeigte die Studie auch bei Paaren, in denen beide Vollzeit arbeiten . "Auch wenn beide in vollem Umfang erwerbstätig sind, führt das nicht automatisch zu einer gleichmäßigeren Aufteilung der Haushaltsaufgaben", sagt Arbeitsmarktexpertin Michaela Hermann.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass zwei Drittel der männlichen Befragten (68 Prozent) angaben, "gemeinsam" oder "meistens gemeinsam" mit ihrer Partnerin für den Haushalt zuständig zu sein. Diese Einschätzung deckt sich allerdings nicht mit den Angaben der Frauen: Nur 44 Prozent der weiblichen Befragten sagten, dass die Aufgaben in der Partnerschaft fair verteilt seien. Mehr als die Hälfte der Frauen gab an, "meist" oder "immer" für Dinge im Haushalt verantwortlich zu sein.

Auch bei der Kinderbetreuung zeigt sich ein unterschiedliches Verständnis von fairer Aufteilung: Männer gaben an, pro Woche 6,7 Stunden für Haushaltsarbeit aufzuwenden, während Frauen 10,6 Stunden angaben. Bei der Kinderbetreuung in Paaren mit gemeinsamer Sorgeverantwortung schätzen Männer ihren Aufwand auf 17,5 Stunden pro Woche – Frauen hingegen auf 27,5 Stunden.

Frauen mit Kindern stärker belastet

Zu ähnlichen Ergebnissen kam das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien. In einer Onlinebefragung wurden 1.577 in Österreich lebende Personen im Alter von 16 bis 88 Jahren befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass in heterosexuellen Partnerschaften Frauen den Großteil der Routineaufgaben übernehmen: 72 Prozent der Frauen bügeln, 66 Prozent waschen die Wäsche, und 51 Prozent kochen.

Frauen sind zudem stärker gefordert, wenn Kinder im Haushalt leben, größere Einkommensunterschiede zwischen den Partnern bestehen, das Paar älter ist (ab 65 Jahren) oder im ländlichen Raum wohnt.