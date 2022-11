China: Ausschreitungen bei Lockdown-Protesten in weltgrößter iPhone-Fabrik

In betroffenen Regionen Chinas wächst der Unmut über die strenge Null-Covid-Strategie der Regierung weiter. Rund um das Gelände der weltgrößten iPhone-Fabrik in der chinesischen Großstadt Zhengzhou kam es bei Protesten der Fabriksarbeiter zu Zusammenstößen mit Gesundheits- und Sicherheitspersonal.

Die Fabrik wird vom taiwanesischen Apple-Zulieferer Foxconn betrieben, der am Mittwoch mit einem Statement reagierte: "In Bezug auf die gewalttätigen Handlungen wird das Unternehmen weiterhin mit Mitarbeitern und der Regierung kommunizieren, um zu verhindern, dass ähnliche Dinge in Zukunft wieder passieren."

Zuvor hatten Videos in den sozialen Netzwerken für große Aufregung gesorgt. Darauf war zu sehen, wie Hunderte Arbeiter auf dem Fabriksgelände von einem Großaufgebot schwer gerüsteter Sicherheitskräfte in weißen Schutzanzügen zurückgedrängt werden. Auch Übergriffe vonseiten der Behörden, etwa Tritte gegen am Boden liegende Demonstranten, wurden gefilmt. Die Authentizität der Videos ist aktuell nicht unabhängig überprüfbar.

Achtung: Auf dem folgenden Video ist explizite Gewalt zu sehen.