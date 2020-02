CDU-Vorsitz: Norbert Röttgen steigt ins Rennen ein

Der frühere deutsche Umweltminister und heutige Außenpolitiker Norbert Röttgen hat seine Kandidatur für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer angemeldet. Das bestätigte Röttgen, der wie die voraussichtlichen anderen Bewerber Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn aus Nordrhein-Westfalen stammt, der Deutschen Presse-Agentur.

Er sei der festen Überzeugung, dass es um weit mehr gehe als den Parteivorsitz und schon gar nicht um die Interessen Einzelner, hatte Röttgen zuvor laut Rheinischer Post an Kramp-Karrenbauer geschrieben. „Die Lage ist so ernst, dass es um die Zukunft der CDU geht und darum, was sie für die Stabilität Deutschlands bedeutet.“