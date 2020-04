CDU: Partei ohne neue Führung

Sicher geht es beiden dabei auch um die Sache. Aber nicht nur: Wie sie sich als Krisenmanager machen, bewertet am Ende das Wahlvolk. Und Laschet will sich dazu von seinen Parteikollegen zum CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten wählen lassen, auch wenn er derzeit so tut, als wäre ihm das egal. Söder, der nicht CDU-Chef werden kann, aber als Vorsitzender der Schwesterpartei beim Kanzlerkandidaten Mitsprache hat, winkt ebenso ab, wenn es um seine Ambitionen geht („Mein Platz ist in Bayern“).

Da er dort laut Bayerntrend auf 94 Prozent Zustimmung kommt, rief die Süddeutsche Zeitung schon einen neuen Erreger aus: Das Söder-Virus, das selbst Menschen ohne Vorerkrankungen (CSU-Mitgliedschaft) befällt. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov sieht ihn von den möglichen Kanzlerkandidaten der Union derzeit vor Friedrich Merz und Armin Laschet.