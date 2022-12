Rechtsextremist führte Proteste vor Österreichs Botschaft in Bukarest an

Wichtigstes Thema

In den rumänischen TV-Nachrichtensendern gibt es an diesem Wochenende kein anderes Thema. Am laufenden Band melden sich lokale Politiker, aber auch Wirtschaftstreibende zu Wort, die Österreichs Haltung verurteilen und mit Gegenmaßnahmen drohen: Bauernverbände, Bürgermeister, Unternehmer.

"Die Leute sprechen offen darüber, dass sie sich an Österreich rächen wollen", sagt Katalin Druha, Chef der größten liberalen pro-europäischen Oppositionspartei des Landes zum KURIER: "Das gibt der Agenda der Rechtsextremisten gefährlichen Auftrieb."