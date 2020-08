Britisches Schulchaos: Fällt Johnson durch?

Schulöffnung "nationale Pflicht"

Schlechte Noten also für Großbritanniens Premier Boris Johnson. Der wollte sich ja mit der geplanten Wiedereröffnung aller Schulen in England Anfang September als Musterschüler präsentieren. Die Schulöffnung, so Johnson, sei „nationale Priorität“ und „moralische Pflicht“.

Johnson steht unter Druck, seit kürzlich die Noten für die mit der österreichischen Matura vergleichbaren A-Levels verteilt wurden. Da Prüfungen aufgrund der Corona-Krise nicht möglich waren, basierten sie auf Lehrerbewertungen, ergänzt durch einen Algorithmus, der bisherige Leistungen von Schülern und Schulen mit einbezog.