Britischer Labour-Chef Starmer sieht sich als neuer Tony Blair

Die britische Labour-Partei sei wieder die Kraft der politischen Mitte und „der politische Flügel der Briten“. So bot sich ihr Chef Keir Starmer am Parteitag in Liverpool am Dienstag als nächster Premier des Landes an. Es war kein Zufall, dass er Tony Blair zitierte, der beginnend mit 1997 drei erfolgreiche Parlamentswahlen in Folge bestritten hatte.

Ebenso wenig war es Zufall, dass Starmer später auch an die Labour-Siege von 1945 und 1964 erinnerte. „Es ist Zeit, ein neues Kapitel zu schreiben“, gab er sich unter tosendem Applaus siegessicher.

Höchster Vorsprung seit 2001