Letzter Tag als Premier: „Was macht jetzt Boris?“

Offenlegungen zufolge verdiente er vor seiner Zeit als Premier zwischen September 2018 und Mai 2019 alleine mit Reden 407.000 Pfund (470.684 Euro), oder durchschnittlich 23.128 Euro pro Stunde. Inklusive 275.000 Pfund (317.950 Euro) als Telegraph-Kolumnist und anderem fuhr er in der Zeit insgesamt 712.500 Pfund (823.867 Euro) ein. Sein Jahresgehalt als Parlamentarier lag da lediglich bei 79.000 Pfund (91.348 Euro).

„Johnson kann eine Menge Geld mit lukrativen Dinner-Reden und Firmenveranstaltungen verdienen“, sagt Professor Pete Dorey, Politologe an der Universität Cardiff, dem KURIER. „Seine Bonmots, willkürliche lateinische und griechische Phrasen und kunstvoll zerzauste Haare werden dort viel Freude und Unterhaltung bereiten. Johnsons wahre Stärke ist die Rolle als Entertainer und Erzähler, nicht als ernsthafter politischer Führer“. Johnsons langjähriger Freund Jonathan Marland, der im House of Lords sitzt, glaubt, der Blondschopf werde „wahrscheinlich“ den Traum einer zweiten Amtsperiode als Premier verfolgen. „Wie er mir neulich sagte, will er sein Bankguthaben aufbauen, um sich seinen Lebensstil zu finanzieren“, zitierte ihn der Telegraph am Freitag.

Wenn Johnson dann noch im Parlament sitzt und der Ausschuss „nicht festgestellt hat, dass er sich falsch verhalten hat“, könnte sich eine zweite Chance auftun. „Das Szenario könnte sein, dass wir die nächste Wahl verlieren und nach einem Anführer suchen, der Wahlen gewinnen kann. Und das kann Boris Johnson natürlich“.