Britische Schulen setzen auf Lufthygiene statt Abstand

So empfiehlt die für England zuständige Regierung Boris Johnsons Schulen ab fünf COVID-Fällen, Unterricht im Freien ins Auge zu fassen, weil sich dort das Virus nicht so leicht ausbreitet. Schul-Vertreter kritisieren das allerdings als heiße Luft. „Der Vorschlag, während des Herbstsemesters Unterricht im Freien abzuhalten, wenn die Temperaturen sinken, ist etwas bizarr”, meinte Geoff Barton von der Schulleiter-Gewerkschaft. Auch Ex-Bildungsminister Kenneth Baker hält das für „unpraktisch” und fragte: „Schiebt man Sessel und Tische auch ins Freie? Natürlich kann man draußen Sport treiben, aber Kunst und Mathe kann man so nicht lehren“.

Das Unterrichtsministerium der Labour-Regierung in Wales will unterdessen mit Ozonmaschinen ins Feld ziehen. Es sorgte am Montag für Aufsehen als es den Ankauf von 1.800 Desinfektionsgeräten im Wert von 3.85 Millionen Euro ankündigte, die Schulzimmer nach COVID-Ausbrüchen reinigen sollen. Diese wandeln aber Sauerstoff in giftiges Ozon um, das Viren in der Luft und auf Oberflächen abtöten soll. „Um Gesundheits-Risiken zu verringern, verwenden wir teure, unerprobte Technologie und giftige Chemikalien”, kritisierte da ein Arzt. Die walisische Regierung versicherte, die Geräte seien nur für leere Räume gedacht und würden „die Dekontaminierung von Klassenräumen beschleunigen”.