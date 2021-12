Briten gehen freiwillig in den Lockdown, um Weihnachten zu retten

Keine Lockdown-Pläne

Feste zu Weihnachten und soziale Kontakte im Vorfeld will Johnson diesmal also zulassen, wenn auch mit Vorbehalt. „Wir müssen vorsichtig sein“, meinte er. „Ich sagte, dieses Weihnachten würde erheblich besser sein als letztes Jahr. Wir sagen keine Veranstaltungen ab, wir schließen nicht die Gastro. Was wir sagen, ist: denkt gut nach“. Der Premier selbst habe „ziemlich bescheidene“ Weihnachtspläne. Der Mirror titelte: „Wary Christmas“, also vorsichtige Weihnachten.

Lockdown-Pläne gibt es laut Regierung derzeit keine. Im größten Landesteil England besteht etwa Maskenpflicht in Läden und Öffis; für Diskos und Events sind Impf- oder Test-Nachweis nötig. Gastro-Einschränkungen gibt es nicht. Die Wirtschaft kritisiert die Aussagen der Regierung aber als zweideutig und fordert Finanzhilfe. Der Chef des Pubriesen JD Wetherspoon warnt vor einem „Lockdown durch die Hintertür“, die Chefin der Gastro-Vertretung vor „Restriktionen durch die Hintertür“.

Sollte Johnson über die Weihnachtspause das Parlament doch einberufen müssen, um über einen Lockdown abzustimmen, wäre eine Mehrheit der Briten bereit: 51 Prozent befürworten laut einer Umfrage eine zweiwöchige Notbremse noch im Dezember. Da die Omikron-Welle aber so manchen noch vor Weihnachten treffen wird, dichten manche auf Twitter bereits den bei Briten besonders beliebten Chris Rea Song „Driving Home for Christmas“ um, und zwar in „Staying Home for Christmas“.