Brexit-Revolte im Parlament rückt näher

Stattdessen will May mit dem Nachbarn Irland direkt verhandeln, um so das derzeit größte Hindernis für den EU-Ausstieg zu umschiffen: die ungeklärte Frage der zukünftigen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Doch derartige bilaterale Sonderabkommen lehnt die EU strikt ab, entsprechend negativ ist auch das Echo aus Dublin.

Wenig politischer Spielraum also für die ohnehin in die Enge getriebene Premierministerin. „Sie kann sich in keine Richtung mehr bewegen“, gab sich einer ihrer Mitarbeiter gegenüber der Times als Untergangsprophet: „Der Zusammenbruch der Regierung droht.“