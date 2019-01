Die Rüpelbande im britischen Unterhaus und ihre Rituale

Da kann es schon genügen, den Premierminister lauthals „zwielichtig“ zu nennen, schon darf man den ganzen Tag nicht mehr den Sitzungssaal betreten. Das Risiko aber gingen einige Abgeordnete während der Brexit-Debate bereitwillig ein. Was ist schon ein Platzverweis gegen den Spaß, die Rede der Regierungschefin lautstark mit „rubbish“ („Unsinn“) zu quittieren.

So richtig verübeln kann man den Abgeordneten ihr schlechtes Benehmen nicht. Schließlich werden sie auch im Sitzungssaal unter Bedingungen gehalten, die jeden Tierschützer empören würden.

Der Platz in den grünen Sitzreihen ist so eng bemessen, dass sich schon schlanke Parlamentarier regelrecht nebeneinander einfädeln und jede ausladende Geste tunlichst vermeiden müssen. Wer einen beleibten Herren in seiner Reihe hat, muss auf seinen Händen sitzen. Umso entspannter geht es in den Sitzungspausen zu. Da machen es sich viele gemütlich, indem sie die Füße auf die Vorderbank legen. Schlechte Manieren, die Sprecher Bercow übrigens nicht ahndet. Der sitzt ja auch als einziger im ganzen Saal bequem – auf einem gut gepolsterten Lehnsessel.