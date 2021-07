Newsblog zum Brexit: Vereinigtes Königreich "existiert nicht mehr"

Während bei vielen der Schock tief sitzt, freuen sich andere. 46,5 Millionen Briten hatten die Wahl, 51,9 Prozent stimmten für einen EU-Ausstieg - und stürzen damit die EU in eine schwere Krise. Am Samstag trafen sich die Außenminister der EU-"Gründerstaaten" in Berlin und sprachen über das weitere Vorgehen. Mehr dazu finden Sie hier.

Die schottische Regionalregierung trifft indes Vorbereitungen für ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit des nördlichen Landesteils von Großbritannien. Die notwendigen rechtlichen Schritte würden jetzt vorbereitet und eigene Gespräche mit der EU aufgenommen, sagte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Samstag in Edinburgh nach einem Treffen des Kabinetts. Zwar hatten 2014 55 Prozent der Schotten gegen die Unabhängigkeit gestimmt, allerdings stimmte eine deutliche Mehrheit beim Brexit-Referendum für einen Verbleib in der EU. Mehr dazu finden Sie hier.