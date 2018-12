Brexit: May übersteht Misstrauensvotum

Es war ein Schicksalstag für die britische Premierministerin Theresa May. An seinem Ende steht ein Ergebnis: 200 der Tory-Abgeordneten sprachen May in einer parteiinternen Abstimmung ihr Vertrauen aus, 117 stimmten gegen sie.

Es ist ein klarer Sieg für May, aber kein Triumph, deutlich machte das der Anführer des Aufstandes, der rechts-konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg. Für die Premierministerin hätten vor allem die finanziell von ihr abhängigen Regierungsbeamten gestimmt. Es sei also in Wahrheit ein "schreckliches Ergebnis für sie". Mogg erneuerte seine Forderung nach einem sofortigen Rücktritt.

Für einen Sieg musste May mindestens 159 der 317 Tory-Abgeordneten für sich gewinnen. Die ursprüngliche Zahl von 315 hat sich erhöht, nachdem zwei suspendierte Mitglieder wieder in die Fraktion aufgenommen wurden.