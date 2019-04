Brexit: May kann mit weiterem Aufschub rechnen

Premierministerin Theresa May kann beim EU-Gipfel am Mittwoch in Brüssel mit einem weiteren Brexit-Aufschub rechnen. Nach Angaben von Diplomaten sprach sich keiner der 27 verbleibenden EU-Staaten am Dienstag bei Beratungen in Luxemburg dafür aus, die Briten mittels einem "harten Brexit" am Freitag aus der EU herausfallen zu lassen. Einen ungeordneten Austritt wolle vielmehr jeder verhindern.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte auf die Frage, ob es am Freitag noch einen "harten Brexit" geben könnte: "Sicherlich nicht." Die Europaminister vereinbarten noch kein Datum, bis zu dem ein weiterer Aufschub gewährt würde. Mit dieser Frage müsse sich der EU-Gipfel befassen, hieß es. In Ratskreisen hieß es, dass eine Verlängerung bis zum 30. Juni oder überhaupt länger diskutiert werde. May hatte um Fristerstreckung bis 30. Juni gebeten, in Diskussion ist aber auch eine längere Verlängerung, wenn May dem zustimme.

Aufschub um "Monate"

"Wir sprechen von Monaten", hieß es in diplomatische Kreisen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte einen flexiblen Aufschub von zwölf Monaten vorgeschlagen, wobei Großbritannien die EU bei einem entsprechenden Beschluss schon früher verlassen könnte. Eine kurze Verlängerung wäre dann sinnvoll, wenn klar aufgezeigt werde, welche Entscheidungen in den nächsten Tagen getroffen werden, sagte der deutsche Europa-Staatsminister, Michael Roth.