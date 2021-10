Brexit-Glatteis und keine Barbies für das Weihnachtsgeschäft

„Wir können nicht garantieren, dass in den nächsten Wochen alles nachgeliefert wird“, meinte auch ein britischer Einzelhändler-Verband und riet: „Wenn Sie etwas sehen, das Sie haben möchten, ist jetzt die richtige Zeit, es zu kaufen.“

Der Chef der Spielwarenkette The Entertainer warnte gegenüber der BBC sogar, dass seinen Läden wegen der Versorgungsengpässe heuer populäre Weihnachtsgeschenke wie Barbiepuppen und Paw-Patrol-Spielzeug schneller ausgehen werden als andere Produkte.

Und laut Mirror stecken etwa eine Million der in der Adventzeit beliebten „Elf on the Shelf“-Puppen – eine aus den USA importierte Tradition – in China fest. Kindern wird erzählt, dass der „Elf auf dem Regal“ den Eltern, die die Puppe in der Vorweihnachtszeit immer wieder heimlich an andere Orte umsetzen, berichtet, ob sie brav oder unartig sind.

Auf ein ruhiges Fest hofft auch Boris Johnsons Regierung und sagt, sie und Wirtschaftsvertreter arbeiten „intensiv“ daran, jegliche Probleme zu minimieren. Es gäbe also keinen Grund für vorweihnachtliche Panik oder Hamsterkäufe, die im Zuge der Spritkrise im Land auch zu Handgreiflichkeiten geführt hatten.

Finanzminister Rishi Sunak versprach während eines Arbeitsbesuchs in Washington sogar ein frohes und friedliches Fest samt Paketen: „Ich bin zuversichtlich, dass es für jeden eine gute Menge an Weihnachtsgeschenken geben wird“.