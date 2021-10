In den britischen Schul-Kantinen geht das Essen aus

Bald könnte es in britischen Schulkantinen ans Eingemachte gehen. Denn so manches Mittagsessen für Schüler gerät in Gefahr. „Wir müssen im Wesentlichen zwischen Suppe und einem Sandwich oder einer Ofenkartoffel wählen“, beschwert sich Andrew im englischen Burnley in einem Leserbrief an den Guardian. Die Volksschule seiner Tochter informierte Eltern, dass die zuständige Behörde in der Grafschaft Lancashire ihr Angebot reduzieren musste. Grund: „Lieferketten-Probleme“, die Briten in letzter Zeit schon leere Supermarktregale und geschlossene Tankstellen beschert haben.

Laut Berichten sind allein in Lancashire tausende Schüler betroffen. Andrew gibt Premier Boris Johnson und seinem Team die Schuld. „Wieder einmal leiden die Schwächsten in der Gesellschaft unter dem erbärmlichen Versagen dieser Regierung, für Brexit-Auswirkungen vorzuplanen“, schreibt er. Vor allem für viele Kinder aus ärmeren Familien, die Schulessen kostenlos erhalten, „ist das die einzige warme, nahrhafte Mahlzeit am Tag“, beklagt er.