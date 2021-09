Boris Johnson gesteht endlich offiziell sechstes Kind

Johnson hat vier Kinder mit seiner Ex-Frau Marina Wheeler, eine Tochter aus der nicht ehelichen Beziehung sowie einen Sohn mit seiner Frau Carrie Johnson, die er Ende Mai 2021 geheiratet hat. Das zweite Kind des Paares ist unterwegs. Johnson meinte gegenüber NBC, es sei "fantastisch" ein Baby in der Downing Street 10 zu haben, allerdings auch "viel Arbeit". Er sei aber ständig beim Windel wechseln, betonte er. Schon Im August hatte Carrie Johnson via Instagram angekündigt, dass sie ein zweites Kind erwarte. Sie berichtete außerdem von einer Fehlgeburt in 2021.

Der gemeinsame Sohn Wilfred wurde im April 2020 geboren, kurz nachdem Johnson mit einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Der Krankheitsverlauf war schwer, Johnson wurde auf der Intensivstation behandelt und musste beatmet werden. Wilfred Lawrie Nicholas Johnson bekam den Eltern zufolge den Vornamen Nicholas in Anerkennung der Verdienste der Ärzte, die dem Premierminister das Leben gerettet hätten.