Brexit-Debakel: Sind Mays Tage als Premierministerin gezählt?

Die für ein innerparteiliches Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May in Zusammenhang mit dem Brexit-Entwurf nötigen 48 Anträge seien eingegangen, berichtet der Chefredakteur des Newsletters BrexitCentral am Freitag unter Berufung auf einen Insider, der in der Vergangenheit immer verlässlich gewesen sei. Die Fraktions-Geschäftsführer sind einem Bericht der " Huffington Post" zufolge aufgefordert worden, ihre Verpflichtungen in den Wahlkreisen abzusagen und am Freitag ins Parlament zu kommen.

May kämpft um Unterstützung im Parlament für den umstrittenen Entwurf des EU-Ausstiegsvertrags. Wenn das Votum anstehe, stimme jeder Abgeordnete unabhängig ab, sagte sie am Freitag in London. Und jeder Volksvertreter sollte sich letztlich überlegen, wie er das Resultat des Brexit-Referendums von 2016 umsetzen könne. Sie arbeite auch weiter mit der nordirischen Protestantenpartei DUP zusammen, sagte sie. Die DUP kritisiert Mays derzeit scharf. Mays Regierung ist im Parlament auf die Unterstützung der DUP angewiesen. Die Abstimmung über den Ausstiegs-Deal mit der EU findet im Dezember statt, ist aber noch nicht genau terminiert.