Ansichten eines Diplomaten: "Britische Politik ist eben brutal"

Er hat das Königreich weltweit als Spitzendiplomat vertreten, Wien aber war und ist für den fließend Deutsch sprechenden Leigh Turner immer ein ganz besonderer Platz. Hier und in Amsterdam folgt der 64-Jährige heute seiner zweiten Leidenschaft nach der Politik: Er verfasst politische Krimis, natürlich mit dem Insiderwissen aus seiner beruflichen Karriere. Mit dem KURIER sprach er über die aktuellen politischen Entwicklungen in London.

KURIER: Wann wurde ihnen klar, dass sich Johnsons Rücktritt anbahnt?

Leigh Turner: Ein einflussreicher Politiker der Konservativen, Mitglied im House of Lords, hat vor wenigen Tagen einen Brief verfasst, in dem er Johnson unverblümt vorwirft, die Unwahrheit gesagt zu haben. Das passiert nicht alle Tage. Von da an war klar, dass die Lage wirklich außergewöhnlich ist.