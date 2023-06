Bootstragödie: Immer mehr Zweifel an der Version der Griechen

Noch etwas spricht gegen die Aussage von Siakantaris, das Boot sei auf dem Weg nach Italien gewesen und habe keine Hilfe zugelassen: Schiffsbewegungsdaten, die der BBC vorliegen und die darauf hinweisen, dass sich das Unglücksboot sieben Stunden vor dem Unglück praktisch nicht von der Stelle bewegt habe.

Zwar hatte das Schiff keinen Peilsender und war daher auf keiner Karte verzeichnet. Aber das Flüchtlingsboot hatte Kontakte mit anderen Schiffen, und diese konzentrierten sich laut einer maritimen Analyseplattform alle auf das kleine Gebiet, in dem das Migrantenboot später sank.

Diese Daten haben nun große Zweifel an den offiziellen griechischen Behauptungen aufgeworfen, das Flüchtlingsboot habe keine Probleme mit der Navigation gehabt.

Die Regierung in Athen gerät so immer mehr in Bedrängnis – und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Diesen Sonntag wählen die Griechen ein neues Parlament. Die Opposition nutzt die Geschehnisse für Regierungskritik. Das Unglück dürfte aber ohnehin nicht an der Bevölkerung vorbeigegangen sein: Drei Tage lang galt Staatstrauer, es gab mehrere Kundgebungen mit Tausenden Teilnehmern.