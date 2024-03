Warum bald mehr Bollywood-Filme in Österreich gedreht werden könnten

Außerdem sei es schwer gewesen, passendes und günstiges Equipment vor Ort zu finden. Am Ende drehte ihr Team den Streifen in Bulgarien: „Dort haben wir 25 Prozent unserer Kosten gefördert bekommen. Und über den Tourismusminister haben wir sehr leichten Zugang zu allen möglichen Orten bekommen - entweder gratis oder für ein paar hundert Euro.“

Österreich will es Filmschaffenden wie Bhushan in Zukunft ebenfalls leichter machen, ihre Projekte in Wien, Salzburg, Innsbruck, Hallstatt und Co umzusetzen. Als Anreiz soll die 2023 reformierte Filmförderung FISA+ dienen, über die in Österreich gedrehte Filme mit bis zu 5 Millionen Euro gefördert werden, Serien mit bis zu 7,5 Millionen. Zudem will man die relevante Infrastruktur verbessern, am Hafen Wien entstehen derzeit zum Beispiel zwei Filmstudios.