Blutige Proteste und Eskalation der Gewalt in Südafrika

Begonnen hat das Ganz als Protest gegen die Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Der heute80-Jährige stand bis 2018 an der Spitze des Landes. Seine Herrschaft war von Korruption, Misswirtschaft und hemmungsloser Bereicherung Zumas und seiner Günstlinge geprägt und wird gerne als "Kleptokratie" bezeichnet. Doch Zumas Anhänger halten ihm die Treue, nicht nur aus politischen Gründen.

"Ethnisch motiviert"

Die Demonstrationen, die vor wenigen Tagen begannen, hätten sich in "ethnisch motivierte Gewalt" verwandelt, warnte Zumas Nachfolger, Präsident Cyril Ramaphosa in einer TV-Ansprache am Sonntagabend.

Zuma gehört der Volksgruppe der Zulu an, während Ramaphosa und große Teile seiner Unterstützer innerhalb der Regierungspartei zur Gruppe der Xhosa gehören. Tribalismus werde in Südafrika nicht geduldet, sagte Ramaphosa; Gewalttäter würden strafrechtlich verfolgt.

Zugleich wächst die Gewaltbereitschaft. Ein großes Einkaufszentrum stand am Montag im Osten des Landes in Flammen, während Demonstranten in der nördlichen Wirtschaftsmetropole Johannesburg Bus- und Bahnverbindungen lahmlegten, wie der Fernsehsender eNCA berichtete. Zehntausende Berufspendler säßen fest, hieß es. In vielen Städten kam es aus zu Plünderungen.