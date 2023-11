"Bitte tun Sie was": "Entsetzliche Zustände" in den Spitälern Gazas

Entsetzliche Zustände in der Shifa-Klinik

Im Shifa-Krankenhaus, dem größten Spital in Gaza, hat die Weltgesundheitsorganisation "entsetzliche Zustände“ beklagt. Es befänden sich mehr als 2.000 Menschen in der Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1.500 Vertriebene, schrieb die WHO am Montag auf der Plattform X unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium.

Demnach konnten Patienten unter anderem keine Dialyse mehr erhalten. Frühgeborene seien zudem ohne Brutkästen in Operationssäle verlegt worden.

➤ Mehr lesen: Arzt in Gaza: "Das Krankenhaus wird ein Massengrab werden"