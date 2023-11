Immer mehr Erkenntnisse über Tunnelsystem im Gazastreifen

Tiefe Krater sind auf Aufnahmen aus Jabalia im Gazastreifen zu sehen. Als die Luftwaffe Israels bei der Jagd auf palästinensische Terroristen auch Teile des Flüchtlingsviertels zerstörte, rissen nach israelischen Armeeangaben eingestürzte Hamas-Tunnel Löcher in die Erdoberfläche. Im sandigen Boden des rund 45 Kilometer langen und etwa sechs bis 14 Kilometer breiten Gazastreifens mit seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern gibt es eine zweite Welt.

Ein israelischer Armeesprecher beschrieb diese einmal als "Untergrund, die Metro oder die U-Bahn". Häufig ist eine Zahl von Hunderten Tunneln auf insgesamt 500 Kilometern Länge zu lesen. Doch die Expertin für unterirdische Kriegsführung an der Reichman-Universität in Tel Aviv, Daphne Richemond-Barak, bezweifelte jüngst in der New York Times, dass irgendjemand wisse, wie lang die Strecke tatsächlich sei.

