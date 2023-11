Israel meldet heftige nächtliche Kämpfe gegen Terrorkommandos

Hisbollah-Chef will Rede halten

Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon will ich am Freitagnachmittag zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs an die Öffentlichkeit wenden. Im ganzen Land liefen im Vorfeld Vorbereitungen auf die mit Spannung erwartete Rede Hassan Nasrallahs.

Diese könnte einen Wendepunkt im aktuellen Gaza-Krieg einleiten. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt und ist mit der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, verbündet.