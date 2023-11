Israel: Helfen Sonntag bei Evakuierung von Babys aus Al-Schifa-Klinik

Das israelische MilitĂ€r kĂŒndigt an, am Sonntag dabei zu helfen, Babys aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt in eine sicherere Klinik zu bringen. Die Mitarbeiter des Krankenhauses hĂ€tten darum gebeten, sagt Konteradmiral Daniel Hagari. „Wir werden die nötige UnterstĂŒtzung leisten.“

